Andreense vivencia intercâmbio por três meses em Walt Disney World

Stefanie Sterci



27/05/2018 | 08:00



Experiência

Grande fã da magia Disney, a andreense e estudante de Relações Públicas Giovanna Vaccari Henrique, 24 anos, vivenciou a experiência de integrar o cast member, equipe da Walt Disney World, por três meses. Ela descobriu sobre o programa de intercâmbio em 2011, candidatou-se pela primeira vez em 2016, mas não conseguiu, após ficar na lista de espera. De acordo com ela, ficou tão triste que pensou em desistir. Mas, após viajar ao lugar novamente, entendeu que deveria lutar, Tentou novamente em 2017 e, enfim, conquistou a oportunidade, onde ficou de novembro até fevereiro deste ano como auxíliar de limpeza do Epcot. “Essa experiência fez com que eu me conhecesse melhor e acreditasse ainda mais em mim”, comenta a jovem, que deseja, após a faculdade, trabalhar para o Mickey por, pelo menos, um ano.