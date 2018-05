Com LeBron e Harden eleitos por unanimidade, NBA divulga time ideal da temporada

24/05/2018 | 16:49



A NBA anunciou nesta quinta-feira seu time ideal da temporada 2017/2018, com o ala LeBron James, do Cleveland Cavaliers, e o ala/armador James Harden, do Houston Rockets, como destaques. Os dois jogadores foram eleitos por unanimidade pelos jornalistas, que definiram também a segunda e a terceira equipe ideal da competição, e somaram os 500 pontos possíveis na votação.

Harden é considerado o grande favorito ao prêmio de MVP (Jogador Mais Valioso) da temporada e levou o Rockets à melhor campanha da liga. Já LeBron mais uma vez mostrou todo seu potencial e foi um dos destaques da competição, mesmo aos 33 anos, no comando do combalido Cavaliers.

Outro dos principais candidatos ao prêmio de MVP, o ala/pivô Anthony Davis, do New Orleans Pelicans, foi o terceiro mais votado para a equipe ideal. Grande responsável pela surpreendente campanha de sua equipe, que parou nas semifinais da Conferência Oeste, ele somou 492 pontos.

Completando o quinteto ideal eleito pelos jornalistas, apareceram o armador Damian Lillard, do Portland Trail Blazers, com 432 pontos, e o ala Kevin Durant, do Golden State Warriors, com 426.

No segundo time ideal, o principal destaque ficou por conta de Giannis Antetokounmpo. O grego do Milwaukee Bucks, derrotado na primeira rodada dos playoffs do Leste, conquistou 354 pontos e foi o mais votado nesta segunda equipe.

MVP da temporada passada, Russell Westbrook, do Oklahoma City Thunder, também apareceu neste time, ao somar 322 pontos. Completam o quinteto o pivô Joel Embiid, do Philadelphia 76ers, o ala/pivô LaMarcus Aldridge, do San Antonio Spurs, e o ala/armador DeMar DeRozan, do Toronto Raptors.

Stephen Curry, do Warriors, apareceu somente no terceiro time, apesar de ter recebido votos para o primeiro. Ele somou 164 pontos, maior marca do quinteto. O ala/armador Victor Oladipo, do Indiana Pacers, os alas Paul George, do Thunder, e Jimmy Butler, do Minnesota Timberwolves, e o pivô Karl-Anthony Towns, também do Timberwolves, completam a equipe.

Para definir as equipes, a NBA pediu o voto de 100 jornalistas especialistas. Cada voto para o primeiro time dava ao jogador em questão cinco pontos, enquanto o voto para a segunda equipe lhe garantia três e o voto para o terceiro time, mais um. Entre os outro nomes lembrados, destaque para Chris Paul, do Rockets, Rudy Gobert, do Utah Jazz, e Kyrie Irving, do Boston Celtics.