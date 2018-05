Lyon vira sobre Wolfsburg na prorrogação e conquista Liga dos Campeões feminina

24/05/2018 | 16:47



Com três gols em cinco minutos, o Lyon goleou o Wolfsburg por 4 a 1 na prorrogação, nesta quinta-feira, em Kiev, na Ucrânia, e alcançou o quinto título da Liga dos Campeões de futebol feminino, o terceiro de maneira consecutiva.

O tempo regulamentar terminou em um sem graça empate sem gols. Mas logo aos três minutos da prorrogação, Pernille Harder colocou o time alemão em vantagem. No entanto, aos seis, o Wolfsburg ficou com uma jogadora a menos após a expulsão de Alexandra Popp. Ela cometeu falta dura na adversária e recebeu o segundo amarelo.

O Lyon passou a pressionar e conseguiu empatar aos oito minutos. Henry bateu colocado sem chances para a goleira adversária. Aos nove veio a virada do time francês com Le Sommer.

O Wolfsburg ficou completamente perdido em campo e ainda levou o terceiro aos 13, com Hegerberg. Na volta do intervalo, o Lyon manteve a pressão e sacramentou a vitória com o quarto gol logo no primeiro minuto. Abily marcou.

O Lyon já havia erguido o troféu da competição em 2011, 2012, 2016 e 2017. Agora garante o tri consecutivo com a taça em 2018. Desde 2010, a final da Liga dos Campeões feminina acontece na mesma cidade ou em um local próximo de onde será a decisão do torneio masculino.

No sábado, às 15h45 (de Brasília), Real Madrid e Liverpool decidem a taça da Liga dos Campeões. O time espanhol vai em busca de seu 13º troféu, sendo que três deles vieram entre 2014 e 2017. Os ingleses buscam o hexa. O Liverpool, por sinal, foi o último clube que conseguiu superar a equipe madrilenha em uma final desta importante competição, em 1981.