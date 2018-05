Projeto Adote um cidadão promove segunda edição do Moto Eficiente

Gabriela Lopes



27/05/2018 | 08:00



Em um mundo movido por sons e sensações, cada experiência que os desperta, é única. Por isso, o projeto Adote um Cidadão promoveu a segunda edição do Moto Eficiente, experiência voltada para deficientes visuais em clima de adrenalina. A atividade teve ponto de encontro na Pousada dos Pescadores, em São Bernardo, e, acompanhados de motociclistas, os integrantes do grupo aproveitaram o passeio na Estrada Velha de Santos. “Para eles, essas atividades são transformadoras”, explica o fundador, Dom Veiga, que ainda ressalta o papel do indivíduo como agente de inclusão.

Para Osvaldo dos Santos, deficiente visual e integrante do Adote, o medo que estava sentindo era grande, mas, após a experiência, a sensação de é estar extasiado e entusiasmado.