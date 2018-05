Bodas de ouro são celebradas por casal andreense no Parrilla Del Carmem

Stefanie Sterci



26/05/2018 | 08:00



Pombinhos

Apaixonados, um pelo outro e pela vida, os andreenses Nelson Perruzzetto e Dilar Otramário, comemoram 50 anos de matrimônio. O amor foi relembrado em celebração com familiares e amigos do casal, em reduto gastronômico de Santo André. “Construímos uma família juntos e, mesmo com as dificuldades da vida, estou ao lado de uma mulher maravilhosa”, alegra-se Perruzzetto.

Dinheiro no bolso

“Conheço muita gente que está na faixa dos 50 anos com vida confortável, casa própria, carro do ano, mas nenhuma poupança até agora”, aponta o especialista em planejamento financeiro Marcus Matos, em palestra são-bernardense. O encontro foi momento de mostrar a importância da organização, tanto na esfera rentável, quanto em questões pessoais. Para o profissional, é necessário estabelecer dois passos básicos: 1º - gastar só o que ganha; 2º - estabelecer um orçamento em que a receita seja maior do que as despesas para possibilitar a criação de reservas.

No coração

Para comemorar os 30 anos no caminho do ritmo, o professor de dança de Santo André Renato Mota organiza baile de aniversário, amanhã, às 20h30, em escola homônima. “A vida sempre me levou à essa arte”, ressalta Mota. No seguimento da carreira, o profissional planeja lançar curso on-line da categoria de salão.

Cuidado

“O espaço escolar é um ambiente propício para ocorrência de acidentes com crianças”, diz a enfermeira Daniele Amorim, sobre o treinamento de primeiro socorros à docentes, realizado pelo Hospital e Maternidade São Luiz, em São Caetano. Sob comando de Daniele, o curso reúne educadores de escolas públicas e particulares da região. Inscrições para nova turma já estão abertas.

Filho de coração

Na 7ª Semana Municipal da Adoção, a Feasa (Federação das Entidades Assistenciais de Santo André), reúne profissionais da área, pais e convidados, em palestra hoje, às 10h, no Sesc (Serviço Social do Comércio), do município. “Ainda é um tema invisível, queremos por fim nisso”, comenta a coordenadora da ação, Maria Inês.

Saúde

Profissional da Saúde Luis Alberto Lage comanda palestra, hoje, no 3º Simpósio Nacional de Hematologia. A ação, que reúne experts no assunto, abordará os cuidados no diagnóstico e tratamento de doenças do sangue, das 8h às 18h, em hotel de Santo André.