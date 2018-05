Felipe Neto fala sobre haters pouco antes de ser vaiado no MTV MIAW: Normal sentir raiva de quem faz sucesso

24/05/2018 | 16:12



Pouco antes de ser vaiado ao receber o prêmio de Ícone do Ano, no palco do MTV MIAW, na noite de quarta-feira, dia 23, Felipe Neto passou pelo pink carpet da premiação, em São Paulo, onde foi bem melhor recebido por gritos de fãs e tratou os jornalistas com atenção.

E é claro que um dos assuntos abordados na conversa foram os haters que Felipe tem espalhados pela internet. Sobre isso, ele declarou:

- É normal você sentir um pouco de raiva de quem faz sucesso, principalmente com os jovens, como meu público é infanto-juvenil, a pessoa às vezes não compreende o conteúdo, acha que é ruim por não ser pra ela. O cara de 30 anos acha que eu deveria fazer conteúdo pra ele, não para o adolescente de 12 ou 13.

O tempo de exposição já o deixou calejado para lidar com este tipo de situação:

- É normal, estou acostumado também, estou há oito anos na internet e sempre tive milhões de vezes mais seguidores e fãs do que haters. Foco neles e só tenho coisas boas na minha vida para agradecer

Ele também falou sobre como é a relação dele com os fãs:

- É uma loucura! Sou de uma época quando os ídolos eram inatingíveis. Você via Sandy & Júnior por exemplo e pensada: caramba, é muito fora da realidade, eu nunca vou tocar nessas pessoas. E hoje em dia, não. Os youtubers, influenciadores digitais, são muito acessíveis. Você consegue mandar uma mensagem pra eles, recebe resposta às vezes, nos eventos você encontra eles. É normal as pessoas terem uma relação diferente [conosco]. Elas esperam mais desse contato.

Ele também comentou um fenômeno muito interessante envolvendo adolescentes da faixa etária de seu público: muitos conhecem mais os youtubers do que os figurões do entretenimento brasileiro:

É uma mudança radical, um momento muito legal. Teve uma história muito legal de um menino da família da minha namorada, com quem estava conversando. Falamos do Bruno Gagliasso e o menino virou e falou: Gente, mas quem é Bruno Gagliasso? Eu falei, como assim irmão, você pode não saber. Foi um choque muito grande pra mim, pela primeira vez vi um adolescente não saber quem era uma grande figura nacional do entretenimento, por essa figura não estar na internet. Ali percebi que o futuro são as mídias digitais, é onde a criançada está, onde o adolescente está. Fico muito feliz de fazer parte disso.

Ame ou odeie, o canal de Felipe no YouTube já chegou a 21 milhões e 300 mil seguidores.