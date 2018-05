Salão de beleza da Capital ganha toque especial de de dupla de arquitetas da região

Gabriela Lopes



25/05/2018 | 08:00



Investimento

Salão de beleza com unidades na região aposta em conceito na Capital. Festa de inauguração contou com presença de VIPs do Grande ABC e celebridades. A reformulação do espaço no Jardim América foi assinada pelas arquitetas Juliana Corradi e Andrea Cecconello, que deixaram o ambiente externo com toques de glamour.

Veja mais noticias da nossa coluna:

Música

Vozes do sertanejo universitário, a dupla Zé Neto e Cristiano lançou o quinto CD e o terceiro DVD da carreira. Intitulado Esquece O Mundo Lá Fora, o álbum promete consagrar os jovens cantores. A coluna marcou presença no pocket show intimista realizado na sede do Google Brazil, na Capital.

Conscientizar

“A fibromialgia evolui com sintomas e alterações emocionais”, explica o ortopedista Wallace Marion, que organiza a 2ª Jornada de Atualização no Tratamento de Dor Crônica. Com data marcada para hoje e amanhã, no Hotel Mercure, em Santo André, o encontro reúne especialistas para debate sobre a enfermidade, por meio da doação de um quilo de alimento não perecível.

Oportunidade

Em segundo dia de atendimento gratuito à população, a Policlínica da são-bernardense Universidade Metodista de São Paulo realiza exames de diabetes. “Muitas pessoas não têm acesso a postos de saúde, por isso queremos ajudar”, declara a biomédica do espaço Fabíola Moratti. A coleta se estende até quarta-feira, nos campus Rudge Ramos e Planalto, em horários alternados.

Arte

Em debate sobre os desafios da Indústria 4.0, a Cofip (Comitê de Fomento Industrial do Polo) ABC, em Santo André, organiza seminário, hoje, às 9h. "Discutiremos as melhores rotas em preparação para esse conceito", explica o gerente executivo do grupo, Francisco Ruiz. O encontro será no Hotel Mercure.

Viver bem

Profissionais da Saúde marcam presença em centro de compras andreense para palestras sobre tratamentos físicos e mentais. “A busca por qualidade de vida é uma tendência que veio para ficar”, explica a gerente do Atrium Shopping, Vanessa Nery. As demonstrações, gratuitas, serão realizadas hoje, das 14h às 22h.

Mais um ano

São aguardadas 200 pessoas para a comemoração de oito anos do Lions Santa Maria, em São Caetano, que celebra em estilo temático inspirado na Arábia, hoje, às 20h, em espaço da região. “Estou no meu sexto ano de gestão e quero preservar a característica dinâmica, sempre atenta às causas sociais”, alegra-se a presidente do grupo, Sueli Camargo.

Agitação

Arroz, feijão tropeiro e torresmo darão o gosto para a celebração da quinta edição da festa Comida de Boteco, organizada pelo Rotary Clube Santo André Campestre. A festividade andreense será hoje, às 19h30. “A arrecadação ajudará os projetos sociais do grupo”, comenta o presidente da associação, Nelson Pingueira.

Adolescência

“São 16 anos de muita história, dedicação e amor. E, assim como nos demais anos, sempre cuidamos com muito carinho de todos os detalhes da festa”, anima-se a gerente de marketing do Mauá Plaza Shopping, Ariane Oliveira, que organiza noite de Flash Back. Exclusivo para convidados, a celebração de aniversário será hoje em espaço andreense.

Fé

Teatro Senhor do Bonfim, em Santo André, será palco de homenagem às mães e à Nossa Senhora, com louvores e pregações na Uma Noite Mariana. “A estrutura do encontro traz convidados católicos, que possuem experiência e testemunho religioso”, declara uma das organizadoras da atividade Angela Morais. A ação será amanhã, às 16h.