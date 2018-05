Viva Lácteos: Prejuízo diário sem captação de leite alcança R$ 180 milhões

24/05/2018 | 15:47



A Associação Brasileira de Laticínios Viva Lácteos publicou em nota que a paralisação dos caminhoneiros resulta em prejuízo de R$ 180 milhões por dia para a cadeia produtiva do leite no Brasil, nesta quinta-feira, 24. A instituição, que representa os principais laticínios produtores e exportadores de lácteos do País, estima que 51 milhões de litros de leite deixem de ser captados a cada dia de greve.

Os produtores rurais contam com retiradas do leite a cada 48 horas e, por isso, já sentem as consequências da falta de escoamento do produto. O desabastecimento de insumos, combustível e embalagens também são razões para paralisações nas fábricas, de acordo com a Viva Lácteos.

A associação afirma que a indústria do setor está com sérias limitações para fazer cumprir com o fluxo de abastecimento, mas que busca alternativas para minimizar os prejuízos.