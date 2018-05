Passaredo Linhas Aéreas garante operações até amanhã

24/05/2018 | 15:15



A Passaredo Linhas Aéreas informou na tarde desta quinta-feira, 24, em nota, que a "totalidade das operações" de voos em qualquer aeroporto que opera "está garantida" entre esta quinta e sexta-feira, 25. "Para sábado, ainda estamos aguardando confirmação de disponibilidade de combustível", informou a empresa por meio da assessoria de comunicação, ao ser questionada pelo < Broadcast, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado, sobre o possível desabastecimento em virtude das paralisações de caminhoneiros.

A companhia aérea informou também que se "tiver visibilidade sobre a possibilidade de algum cancelamento, imediatamente entrará em contato com seus passageiros". No site da Passaredo (www.voepassaredo.com.br), no entanto, a empresa publica um comunicado no qual pede aos passageiros com voos previstos até amanhã que verifiquem as condições dos mesmos por meio dos canais de atendimento da companhia antes de se deslocarem aos aeroportos.

No mesmo documento, a Passaredo, que tem sede Ribeirão Preto e opera 46 voos diários em 18 destinos, informa que, em razão da crise de desabastecimento em alguns aeroportos, aplica medidas de contingência na operação para reduzir os impactos aos clientes.