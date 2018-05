Caminhoneiros: Aeroporto de Confins aciona contingência

24/05/2018 | 15:04



A BH Airport, concessionária do Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, Região Metropolitana da capital, acionou plano de contingência para garantir o abastecimento de aeronaves na planta, por causa da paralisação dos caminhoneiros. O aeroporto já passou a operar com restrições.

A concessionária recomenda aos passageiros que "entrem em contato com as companhias aéreas e consultem a situação dos voos antes mesmo do deslocamento até o aeroporto", diz a empresa, em nota. O Aeroporto Internacional de Belo Horizonte é o principal de Minas Gerais.

Já no interior de São Paulo, alegando risco para o deslocamento dos alunos em razão da greve dos caminhoneiros, as prefeituras de Taubaté e Pindamonhangaba, no Vale do Paraíba, anunciaram a suspensão das aulas na rede municipal de ensino, amanhã, 25.

A retomada das atividades letivas, na segunda-feira, 28, vai depender da situação do abastecimento. No caso de Pindamonhangaba, foram suspensas também as atividades do Programa Família na Escola, previsto para sábado, 26. A medida atinge também as creches e núcleos de educação infantil. As aulas serão repostas entre 30 de junho e 18 de agosto.

Em Itu, região de Sorocaba, a prefeitura suspendeu os serviços não-essenciais que dependem de uso da frota, como o reparo de estradas municipais, tapa-buracos na área urbana, coleta de entulhos e podas de árvores. Conforme o município, as operações serão retomadas assim que cessar o risco de desabastecimento de combustível.