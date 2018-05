Pompeo diz que falou com Kim sobre garantias pessoais por desnuclearização

24/05/2018 | 13:39



O secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo, afirmou nesta quinta-feira em audiência no Comitê para Relações Exteriores do Senado americano que, quando se reuniu com o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, falou com ele sobre as "garantias" que lhe seriam oferecidas se o país asiático concordasse com a própria desnuclearização.

A revelação foi feita em meio a questionamentos de senadores sobre por que o governo americano anunciou estar adotando com Pyongyang uma estratégia similar à promovida com a Líbia, em 2003 e 2004, após a qual o ditador que comandava o país à época, Muamar Kadafi, se desfez de armas nucleares, mas acabou morto.