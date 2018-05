Sites saíram do ar pela manhã porque servidores apresentaram instabilidade

24/05/2018 | 13:33



Os sites da Fundação Getulio Vargas (FGV) ficaram fora do ar na manhã desta quinta-feira, 24, porque os servidores dos computadores da entidade apresentaram instabilidade. As páginas, inclusive do Instituto Brasileiro de Economia (Ibre), já voltaram ao ar.

Mais cedo, houve atraso na publicação da Sondagem do Comércio, que produz o Índice de Confiança do Comércio (Icom), e o Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) Capitais Q3, referente à terceira quadrissemana de maio, porque os sites estavam fora do ar.

Em nota, a assessoria de imprensa da FGV informou que "os servidores da FGV apresentaram instabilidade hoje pela manhã, provocando problemas na publicação dos releases" das pesquisas.

"Assim que tomamos conhecimento do ocorrido, demos suporte necessário. O problema já foi resolvido e o site normalizado. Pedimos desculpas por eventuais transtornos", diz a nota.