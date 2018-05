Homem é preso por agredir mulher em congestionamento da rodovia Fernão Dias

24/05/2018 | 12:57



Com o veículo parado durante uma das manifestações de caminhoneiros, um homem de 36 anos foi preso na noite desta quarta-feira, 23, acusado de agredir uma mulher na rodovia Fernão Dias, na Grande São Paulo. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ele é reincidente.

A ocorrência foi registrada por volta das 19h desta quarta na altura do km 89, no momento em que policiais rodoviários federais atuavam na liberação de pista interditada na região. Os policiais perceberam as agressões que ocorriam dentro de um carro de passeio onde estava o casal e fizeram a intervenção, dando voz de prisão ao homem.

Ele e a mulher, também de 36 anos, foram levados ao 2º DP de Guarulhos. O homem foi preso pelo crime de lesão corporal, agravado pela proteção da Lei Maria da Penha (11.340/2006), cuja pena prevista é de até três anos de reclusão.