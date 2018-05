Lily Allen usa sua parte íntima para promover o novo álbum

24/05/2018 | 12:12



Lily Allen é conhecida por não se importar muito com a opinião alheia e constantemente chama a atenção por postagens, digamos, polêmicas! Dessa vez não foi diferente e a cantora mostrou que realmente não tem vergonha alguma quando se trata de se expor nas redes sociais.

Ela aproveitou o fato de que irá lançar seu novo álbum, No Shame - que se traduzido livremente para o português fica Sem Vergonha -, no dia 8 de junho, para promovê-lo de uma forma inusitada: repostando fotos em que revela sua parte íntima! Tudo começou com um fã mostrando à ela uma foto em que aparece sem calcinha se apresentando em um show. Junto com a imagem, a pessoa escreveu:

Esta foto vai estar na internet para sempre.

Ela mostrou não ter se importado com a exposição e escreveu na legenda:

Olhe minha apropriada vagina de 2014, três humanos saíram de lá, disse, escrevendo em seguida a hashtag No Shame.

Outro fã ainda respondeu à ela mostrando outra foto de Lily também expondo sua parte íntima e ainda mostrando o dedo do meio. Novamente, ela falou sobre o álbum e ainda indicou um link para que os fãs o comprassem na pré-venda. Um marketing diferente, não é mesmo?