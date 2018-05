O dito pelo não dito

Do Diário do Grande ABC



24/05/2018 | 12:16



São cerca de 42 mil pessoas frustradas com a notícia de que a Emae (Empresa Metropolitana de Águas e Energia) não cumprirá a promessa de ampliar a Balsa João Basso, no Riacho Grande. A nova embarcação, com capacidade para 40 carros e 400 passageiros a cada viagem, era esperada para junho, mas vai ficar (se tudo der certo) para setembro.

O número descrito no parágrafo anterior refere-se aos moradores dos bairros Tatetos, Santa Cruz e Taquacetuba, gente que depende diariamente da embarcação para chegar à região central de São Bernardo ou a outros destinos. E que tem de esperar pelo menos três horas na fila para utilizar a plataforma flutuante que hoje está em operação e oferece espaço para 18 veículos e 200 ocupantes por viagem.

Estes cidadãos aguardam desde dezembro, quando foi assinado o contrato, pela melhoria do serviço. E a esperança é renovada todos os dias pela placa colocada nos pontos de atracamento com detalhes sobre a maior capacidade de atendimento e, principalmente, o mês previsto para a entrega.

A justificativa de que a empresa contratada por R$ 2 milhões para a execução do serviço não terá capacidade de dar conta e que, por isso, a Emae irá assumir a obra, em nada alivia o tempo perdido todos os dias por motoristas e demais moradores.

O descumprimento da promessa é profundo desrespeito aos cidadãos, que pagam impostos e têm seus direitos vilipendiados. Tal atitude só amplia o descrédito da população naqueles que são (ou deveriam ser) os responsáveis por gerir obras e serviços vitais. E isso ficou explícito no depoimento de pessoa que ontem esperava para fazer a travessia e citou a possibilidade de que somente seus netos ou bisnetos poderiam usufruir do meio de transporte.

Outro ponto negativo na história é a companhia ligada ao governo do Estado de São Paulo sequer dignar-se a responder aos questionamentos deste Diário sobre o ocorrido. Ignora que, por meio do jornal, esteja falando à população, pessoas que merecem respeito e explicações.