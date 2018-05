Anitta e Felipe Neto se destacam no prêmio MTV MIAW

24/05/2018 | 12:09



Gravado nesta quarta-feira, 23, o prêmio MTV MIAW já teve os vencedores divulgados. O programa completo da premiação vai ao ar nesta quinta-feira, 24, às 22 horas na MTV ou na MTV Play.

A premiação tinha 28 categorias das mais variadas, entre pet do ano, crush do ano, aposta digital e #Prestatenção.

O youtuber Felipe Neto e a cantora Anitta foram os mais premiados: cada um levou três troféus. Ela liderava as indicações e venceu como Artista Musical, Hino do Ano (com "Vai, Malandra") e Feat do Ano (com "Downtown").

Já Felipe ficou com Ícone MIAW, Paródia do Ano e YouTube do Ano. O youtuber, entretanto, foi vaiado ao receber o prêmio principal.