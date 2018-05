Combustível no Grande ABC pode acabar nesta quinta-feira

Kelly Zucatelli



24/05/2018 | 12:10



De acordo com o presidente do Regran (Sindicato do Comércio Varejista de Derivado de Petróleo do ABCDMRR), Wagner de Souza, a previsão é que o combustível da região acabe ainda hoje, caso a greve dos caminhoneiros continue.

“Temos apenas 50% dos postos com combustível, a maioria deles com diesel, mas já sem álcool e gasolina. Até o fim do dia, os outros 50% se esgotarão, certamente, pois muitas pessoas correram para abastecer, principalmente na manhã de hoje (desta quinta-feira)”, destacou Souza.

As redes supermercadistas do Grande ABC também não possuem mais combustíveis. “Os (postos) que têm alguma coisa, entorno de 2.000 mil a 3.000 mil litros, pode durar apenas até o horário do almoço. Geralmente o estoque médio do mercado é para dois ou três dias. E esse estoque já está em perigo desde a tarde de ontem”, explicou o presidente do sindicato.

O Grande ABC tem 400 postos distribuídos nas sete cidades. A previsão é que num cenário otimista de que a greve dos caminhoneiros acabe ainda hoje, a normalização do abastecimento nos postos deve se concretizar apenas em uma semana.

GOVERNO

Em reunião com os ministros da Fazenda, Eduardo Guardia, dos Transportes, Valter Casimiro, de Minas e Energia, Moreira Franco, o o presidente Michel Temer (MDB) negocia propor medidas e alternativas para reduzir o preço do óleo diesel.

A Petrobras propõe redução de 10%, por 15 dias, no preço do diesel, o que seria um prazo para o governo e caminhoneiros concluírem as negociações. Mas a proposta não está sendo aceita pela categoria, que deseja a redução do PIS/Cofins no valor de R$ 0,46 sobre o diesel, de modo permanente.

Após a negativa sobre a redução dos 15 dias, o governo sugeriu que a redução permaneça até dezembro. “Acredito que se essa proposta for aceita, haverá tempo suficiente para que caminhoneiros e governo negociem melhor, mas, por enquanto, os caminhoneiros estão irredutíveis”, frisou Wagner Souza.