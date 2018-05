Banco Central da África do Sul mantém taxa básica de juros em 6,5%

24/05/2018 | 10:43



O Banco Central da África do Sul decidiu nesta quinta-feira manter sua taxa básica de juros em 6,5%. Segundo a instituição, nas últimas semanas a maior força do dólar e dos juros dos bônus dos EUA levou a uma entrada menor de capital em mercados emergentes. Isso, somado à persistente alta nos preços internacionais do petróleo, contribuiu para a reversão de parte da força recente do rand, levando o balanço de riscos para a perspectiva da inflação doméstica para cima. "A inflação, contudo, deve permanecer dentro da faixa da meta em todo o período da projeção", afirma o comunicado.

O BC sul-africano diz ainda que a perspectiva para o crescimento econômico doméstico melhorou moderadamente, diante de uma maior confiança no setor de negócios e no consumo, apesar de um desempenho "desapontador" em uma série de setores importantes para o país.

Segundo o comunicado, a política monetária deve seguir acomodatícia, apropriada com a trajetória prevista para a inflação e o atual estado da economia. Ao mesmo tempo, o BC adverte que há riscos, por exemplo de uma alta maior da inflação por causa dos preços do petróleo. Neste momento, de qualquer modo, ele julgou que a decisão melhor seria manter a taxa de juros, enfatizando que a trajetória dela estará associada ao balanço de riscos para as projeções.