No Power Couple, clima esquenta entre casais durante eliminação de D'Black e Nadja

24/05/2018 | 10:12



A semana está pegando fogo no Power Couple. Depois da expulsão de Diego e Franciele, foi a vez de D'Black e Nadja deixarem o programa na DR. O episódio exibido na última quarta-feira mostrou como foi a repercussão da saída do cantor e a esposa.

Mesmo antes D'Black e Nadja e Munik e Anderson descerem para a eliminação, Nadja disparou sobre a falsidade dos rivais. Nizo se irritou e além de falar para a moça, desabafou na sala de depoimentos sobre o comportamento da loira:

- É a coisa mais patética que eu já vi na vida.

O ator e Tatí ainda entraram em uma discussão durante a eliminação. Enquanto viam o que Nadja falava no palco com Gugu, quando ela disse que sempre foram perseguidos na casa e foram para o perrengue várias vezes:

- É o saldo que te coloca no perrengue, meu amor. - disse Tatí dentro da mansão. Sua xará Tati Minerato então entrou na discussão:

- Você é a última pessoa que tem que falar alguma coisa aqui porque o jogo está favorecendo vocês.

O clima continuou pesado com a volta de Munik e Anderson. Aritana e Paulo ficaram visivelmente descontentes com o retorno do casal. Mas eles não pareciam abalados e comemoraram mais uma semana na competição:

- É muito melhor ser salvo pelo público do que pela casa - disse a modelo.

Já Letícia falou sobre a saída de Nadja, e que lamenta que D'Black tenha se prejudicado pelo comportamento da moça:

- Ela era o veneno, ela era o peso. Agora o clima vai melhorar, vocês vão ver.

O programa mostrou ainda a divisão de quartos: Pelo saldo, Letícia e Marlon estão na suíte Power e Munik e Anderson no Quarto Perrengue. O casal Power então realocou os casais da seguinte forma: Tati Minerato e Marcelo no Quarto Índia, Lilian e Creu no quarto Egito. Nizo e Tatí no quarto Nova York e Aritana e Paulo no Quarto Texas. Marlon e Leticia ainda se emocionaram ao ganharem um vídeo da família.