Celtics supera Cavaliers e fica a um triunfo da final da NBA

24/05/2018 | 08:59



Os jovens do Boston Celtics pareciam mais fortes, enquanto LeBron James aparentava cansaço. Esse foi o cenário na noite de quarta-feira, quando o time do Massachusetts superou o Cleveland Cavaliers por 96 a 83 e retomou a vantagem na final da Conferência Leste. Assim, fez 3 a 2 na série e ficou a um triunfo de se garantir na decisão da NBA.

O novato Jaysom Tatum anotou 24 pontos, completando a nona partida nesta edição dos playoffs em que ele marcou ao menos 20. Além disso, capturou sete rebotes e conseguiu quatro roubadas de bola. E o time limitou a produção ofensiva de LeBron James a apenas dois pontos no último quarto.

"Simplesmente gosto de jogar nos grandes momentos, nos grandes jogos. Aqui é onde eu me divirto mais", disse Tatum, que precisa de mais uma partida de 20 pontos para igualar o recorde de Kareem Abdul-Jabbar, que somou dez duelos com esse desempenho como novato na pós-temporada. "Estamos a uma vitória da final. Os playoffs devem trazer o melhor de cada jogador."

O dominicano Al Horford acumulou 15 pontos e 12 rebotes pelo Celtics, que se manteve invicto como mandante nestes playoffs, com dez vitórias consecutivas, sendo que agora está próximo de avançar à final da NBA, algo que não consegue desde 2010. E o jogo coletivo do Boston voltou a funcionar, com cinco jogadores marcando ao menos dez pontos. Além disso, o time chegou a ter 17 pontos de vantagem durante o duelo.

Cleveland será a sede da sexta partida, na noite de sexta-feira. Se necessário, o sétimo e definitivo encontro ocorrerá no domingo em Boston. Até agora nesta série, o time da casa ganhou todos os jogos. E nenhum foi definido por menos de nove pontos de diferença.

LeBron totalizou 26 pontos, dez rebotes e cinco assistências, enquanto Kevin Love somou 14 pontos pelo Cavaliers, que tenta chegar à final da NBA pelo quarto ano seguido. Já LeBron disputou sete decisões consecutivas.

"Estamos ansiosos para ter a oportunidade de forçar a sétima partida", disse LeBron, que perdeu seis vezes a posse de bola. "Depende de nós ver se podemos retornar para cá para disputar outra partida", concluiu.