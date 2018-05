Agora cantora, Cleo revela nervosismo em show: - Achei que ia morrer

24/05/2018 | 08:12



Na noite de quarta-feira, dia 23, Cleo esteve na gravação do MTV MIAW 2018 e, como não poderia deixar de ser, comentou sua nova fase, cantora.

Se engana quem pensa que, por ser uma atriz experiente, ela não sinta a pressão de estar no palco de uma maneira diferente:

- Eu nunca tinha feito essa p**** na minha vida, achei que fosse morrer! Sabe quando você não consegue ver o que vai acontecer depois? Falei, vou morrer! Mas aí quando subi no palco, foi - pensei, tenho que fazer isso aqui bem, vou deitar e chorar? Não!

Sobre a repercussão de seu EP, Jungle Kid, ela comentou

- Eu não leio muita coisa, mas o que recebo de carinho das pessoas é surreal. Agradeço todo o dia, acordo e falo: Obrigada, Deus, tá tudo certo.

E o que será que ela, cantora, atriz e símbolo sexual, gosta de ouvir em um momento mais quente?

- Às vezes gosto de ouvir uma coisa mais sexy, às vezes um reggaeton, um hip-hop, um funk, um rock... Depende do momento.

Ela também falou sobre sua militância feminista. Quem acompanha Cleo vê que ela defende com unhas e dentes que as mulheres tenham a liberdade de fazerem as coisas de seu jeito - o que influencia muito outras garotas:

- Uma vez fui fazer um trabalho com uma menina bem mais nova, artista também, e a gente ficou amiga, aí no último dia mostrei pra ela meu som, que eu não tinha lançado ainda, e ela disse: Cara, quero te falar uma coisa. Você me inspirou muito, toda vez que eu sinto algum tipo de machismo vindo, por conta de onde eu vim ou por quem eu sou, sempre lembro de você, sempre penso em você. Isso me emocionou muito.