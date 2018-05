Anitta dá dica para atingir o sucesso: Ser autêntica

24/05/2018 | 08:12



Destaque do MTV MIAW 2018, Anitta já chegou arrasando, em um vestido transparente com top tomara-que-caia e fio-dental por baixo. O look rosa, segundo ela, foi inspirado em algo que ela viu em uma modelo:

Não me lembro em quem, era uma versão verde ou azul, eu e meu stylist amamos e reproduzimos em cor diferente.

Ela ainda contou como consegue manter a rotina puxada de compromissos, em vários países diferentes:

Na próxima semana estarei no MTV MIAW México, vou concorrer em duas categorias. É uma correria, deixo para dormir no avião...

Mas ela também descansa - mesmo não parecendo:

Também tenho meus momentos de descanso, é que quando estou descansado, não fico com telefone, não mostro, para poder me desligar.

E para quem quer ter sucesso, a dica de Anitta é esta:

Ser autêntica é o primordial para chegar no sucesso hoje, seja lá qual for sua profissão.

A cantora, que se apresentou na premiação, contou qual reality gostava de acompanhar:

Eu assistia muito As Quebradeiras na MTV, tinha uma menina minha xará, Larissa, super louca, eu amava.