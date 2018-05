Protestos dos caminhoneiros interditam rodovias na região

Do Diário OnLine



24/05/2018 | 07:52



O quarto dia de protestos dos caminhoneiros contra o aumento no preço do diesel complica a vida do motorista que utiliza o Sistema Anchieta-Imigrantes, na manhã desta quinta-feira.

Na Imigrantes, o tráfego está bloqueado na altura do km 24, sentido Litoral, e no km 20, sentido Capital. Os bloqueios, de acordo com a Ecovias, concessionária que administra o sistema, começaram por volta das 6h30. Já há cerca dois quilômetros de congestionamento em ambos os sentidos.

Já a via Anchieta registra manifestação na altura do km 24, nos dois sentidos, com bloqueio parcial da via. O trânsito segue lento por um quilômetro.