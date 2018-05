Japão faz alerta contra possível tarifa dos EUA sobre carros importados

24/05/2018 | 05:05



O ministro do Comércio do Japão, Hiroshige Seko, afirmou nesta quinta-feira que haverá confusão e que o livre comércio será prejudicado se os EUA decidirem impor tarifas a carros importados.

"Se entrar em vigor, isso causará restrições bastante amplas ao comércio e confundirá o mercado global. Seria muito lamentável porque também poderia ter efeitos negativos na estrutura do comércio multilateral estabelecido sob (a Organização Mundial do Comércio - OMC)", disse Seko a repórteres.

O ministro acrescentou que planeja entrar em contato com autoridades dos EUA e alertá-las que quaisquer eventuais novas políticas devem estar em conformidade com as regras da OMC.

Os comentários de Seko vieram depois que o governo dos EUA revelou ontem que irá iniciar uma investigação sobre importações de carros que pode levar à imposição de novas tarifas.

Se implementadas, as tarifas provavelmente terão enorme impacto no Japão, que exporta grandes volumes de veículos para os EUA. Fonte: Dow Jones Newswires.