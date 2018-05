Palmeiras sofre, mas empata com América-MG e garante a vaga

Anderson Fattori

24/05/2018 | 00:03



O torcedor esperava ver outra boa atuação do Palmeiras no Allianz Parque, mas se decepcionou. O time oscilou contra o América-MG, passou apuros, mas com o 1 a 1 se garantiu nas quartas de final da Copa do Brasil porque venceu o primeiro jogo (2 a 1), em Belo Horizonte.



Horas antes da partida, o Verdão soube que não poderia escalar Dudu. O atacante está na lista de 35 relacionados por Tite para a Copa e regra da Fifa impede sua utilização em campeonatos nacionais desde segunda-feira, quando a Seleção iniciou a preparação. A CBF antecipou o envio da lista dos 23 atletas que serão usados no Mundial e espera liberar os suplentes até amanhã, para que eles possam jogar pelo Brasileirão.



A outra notícia foi a compra dos direitos do atacante Arthur Cabral, promessa do Ceará. O jogador, porém, ainda não tem data para chegar ao clube.



Com bola rolando, o Verdão sentiu falta de Borja. Deyverson corria de um lado para o outro, mas não era efetivo. O América-MG soube esperar e achou brecha na zaga para abrir o placar. Aos 37, Carlinhos cruzou na medida para Serginho marcar.



Com Guerra, o Palmeiras voltou melhor para o segundo tempo. Mas foi difícil superar a marcação do América-MG. As bolas aéreas eram as principais alternativas. Felipe Melo e Edu Dracena passaram perto até que, aos 18, Marcos Rocha ajeitou para Willian, que cabeceou no canto, empatou o jogo e garantiu a classificação alviverde.