Palmeiras empata com o América-MG e avança às quartas de final da Copa do Brasil

23/05/2018 | 23:44



O Palmeiras precisou superar duas surpresas para se classificar às quartas de final da Copa do Brasil, nesta quarta-feira, com o empate em 1 a 1 com o América-MG, no estádio Allianz Parque, em São Paulo. O time da casa não esperava jogar mal nem aguardava atuação tão segura e inteligente do adversário, que por pouco não arrancou a vitória e causou uma zebra na partida de volta das oitavas de final.

A vantagem de ter vencido por 2 a 1 no confronto de ida, em Belo Horizonte, não mudou as escolhas do Palmeiras. Dudu virou desfalque de última hora por uma opção do clube por deixar fora o atacante, que foi convocado para a lista de espera da seleção brasileira para a Copa do Mundo. Fora isso, o técnico Roger Machado escalou a força máxima e viu o time no começo ter mais posse de bola.

O pretenso domínio se tornou na verdade uma armadilha. O América-MG se organizou na marcação e deixou o Palmeiras com a bola nos pés para tocar e errar muitos passes. O jogo permaneceu sem emoções até o time visitante conseguir o golpe necessário. Aos 37 minutos, a equipe fez uma bela jogada coletiva e Serginho abriu o placar para transformar uma classificação encaminhada em uma luta contra o vexame.

O time saiu do primeiro tempo vaiado. A torcida só conseguiu comemorar o anúncio da substituição, com a saída de Deyverson (mal em campo) celebrada. O venezuelano Guerra entrou no lugar dele e deu mais movimentação ao time. O Palmeiras passou a acertar mais passes e rondar mais a área. Mas o América-MG demonstrava em contragolpes o quanto estava organizado para voltar a surpreender.

Antes de um possível sufoco começar, Willian conseguiu empatar, aos 17 minutos. O gol foi fundamental para deixar o time mais calmo. O nível de futebol continuaria sofrível, porém ao menos restava agora tranquilidade para jogar. Roger Machado fez substituições incomuns ao apostar no garoto Papagaio, de 19 anos, e em Hyoran na vaga de Lucas Lima para conseguir administrar a vantagem.

Aos poucos, o time ficou acuado e o pior, sem força para definir o placar no contra-ataque. O América-MG avançou o time, segurava a bola no ataque e voltou a levar perigo. A torcida entendeu que o jogo tinha como meta se classificar e não propriamente ter boa atuação. Por isso, como o objetivo foi cumprido, restou comemorar e, ao mesmo tempo, considerar que o futebol apresentado na arena foi ruim.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 1 x 1 AMÉRICA-MG

PALMEIRAS - Jailson; Marcos Rocha, Antônio Carlos, Edu Dracena e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Lucas Lima (Hyoran); Keno, Willian (Papagaio) e Deyverson (Guerra). Técnico: Roger Machado.

AMÉRICA-MG - João Ricardo; Norberto (Marquinhos), Messias, Matheus Ferraz e Carlinhos; Leandro Donizete, Juninho, Aderlan e Serginho (Ruy); Luan e Rafael Moura (Aylon). Técnico: Enderson Moreira.

GOLS - Serginho, aos 37 minutos do primeiro tempo; Willian, aos 18 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Lucas Lima e Felipe Melo (Palmeiras); Leandro Donizete e Aderlan (América-MG).

ÁRBITRO - Jean Pierre Gonçalves Lima (RS).

RENDA - R$ 1.241.521,90.

PÚBLICO - 22.831 pagantes.

LOCAL - Estádio Allianz Parque, em São Paulo (SP).