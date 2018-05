Scania paralisa produção; todas param até sábado, diz Anfavea

Soraia Abreu Pedrozo

Do Diário do Grande ABC



24/05/2018 | 07:26



A greve dos caminhoneiros começa a afetar as seis montadoras instaladas no Grande ABC. A Scania informou que hoje e amanhã a produção na planta de São Bernardo será interrompida devido às paralisações. “A empresa está acompanhando de perto os desdobramentos da greve e fará uso do acordo de flexibilidade firmado com o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC para compensação dos dias”, disse, em nota.

A GM (General Motors), que ontem já havia paralisado a confecção de veículos em São Caetano, afirmou que o movimento dos caminhoneiros está impactando o fluxo logístico em suas fábricas, com reflexo nas exportações. “Com a falta de componentes, as linhas de produção começam a ser paralisadas. Também estamos enfrentando dificuldades na distribuição de veículos à rede de concessionárias.”

Questionadas, a Ford apenas confirmou que a produção em suas unidades, inclusive em São Bernardo, foi impactada devido à paralisação, sem informar se parou a produção. A Volkswagen, também de São Bernardo, respondeu que está avaliando os impactos e fazendo ajustes em seu programa de produção.

Quanto à Toyota, não houve produção em Sorocaba e o primeiro turno da fábrica de Indaiatuba teve início de manhã, mas a produção encontrava-se paralisada à tarde. Em São Bernardo e Porto Feliz, por ora, as atividades estão mantidas. “A greve também impacta na distribuição de veículos e autopeças para a rede de concessionários e paralisou as operações de exportação.”

O presidente da Anfavea (Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores), Antonio Megale, assinalou que se a greve continuar até o fim de semana “é certo que todas as fábricas vão parar”. “Com isso, teremos uma queda na produção, nas vendas e nas exportações de veículos, tendo como consequência impacto direto na balança comercial brasileira e na arrecadação de tributos.”