TRF-4 nega último recurso a Delúbio, que poderá ser preso

Diário do Grande ABC



24/05/2018



O juiz Sérgio Moro, da 13ª Vara Federal de Curitiba, determinou a prisão do ex-tesoureiro do PT Delúbio Soares e mais quatro empresários, condenados por lavagem de dinheiro em uma das ações da Operação Lava Jato. Delúbio foi condenado a seis anos de prisão após ser denunciado pelo MPF (Ministério Público Federal) no caso do empréstimo do empresário José Carlos Bumlai, no valor de R$ 12 milhões, ao PT, quantia essa que teria sido considerada quitada após o grupo Schahin, presidido por Bumlai, ter obtido contrato com a Petrobras.

O TRF (Tribunal Regional Federal) da 4ª Região, em Porto Alegre, negou ontem os últimos recursos da defesa do petista. Assim, ele foi condenado em segunda instância e, pelo entendimento do STF (Supremo Tribunal Federal), pode ser detido.

Em despacho assinado no fim da tarde, Moro determinou que Delúbio seja recolhido no complexo médico penal de Piraquara, no Paraná.

Moro também mandou prender os empresários Enivaldo Quadrado e Luiz Carlos Casante, também por lavagem de dinheiro. Outro empresário, Natalino Bertin, também condenado, cumprirá sua pena no regime semiaberto.

A sentença envolve o empresário Ronan Maria Pinto, de Santo André. Ele foi condenado a cinco anos de detenção por lavagem de dinheiro no caso. Ele nega qualquer irregularidade nas transações bancárias citadas no processo.

No caso de Ronan, Moro determinou que ele se apresente até o meio-dia de amanhã em Curitiba. O advogado Fernando José da Costa adiantou que vai recorrer da sentença. O empresário disse que sempre colaborou com as investigações e afirmou que vai provar sua inocência no STJ (Superior Tribunal de Justiça).