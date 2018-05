Agrado para as mães de vereadores

Raphael Rocha

A moda pegou na Câmara de São Caetano. Depois de a mãe do vereador Daniel Córdoba, Carolina Fernandez Córdoba, ser condecorada com o título de cidadã são-caetanense, agora foi a vez da progenitora do parlamentar Caio Funaki (Patriota) receber a honraria. Na sessão de terça-feira, projeto de lei para conceder o título à advogada Rosângela Negrão foi aprovado, mas sob protestos de alguns vereadores. A sugestão foi de Tite Campanella (PPS), que, na justificativa, elencou série de ações de Rosângela na OAB (Ordem dos Advogados do Brasil). Durante os trabalhos, vereadores reclamaram desse tipo de projeto, até porque a concessão de títulos de cidadão, via de regra, serve para agraciar políticos – o Diário já mostrou que a honraria virou mimo aos pré-candidatos ao governo do Estado em diversas Câmaras da região. O presidente do Legislativo de São Caetano, Pio Mielo (MDB), saiu em defesa dos títulos às mães, lembrando que há acordo de cavalheiros para apresentação da homenagem entre os próprios parlamentares.

Cortes à vista

Após a exoneração de Anderson Simões (MDB) da chefia da Hurbam (Habitação Popular de Mauá), é dada como certa a saída de outros dois indicados do ex-secretário de Obras José Carlos Orosco Júnior (PDT) do governo do prefeito afastado de Mauá, Atila Jacomussi (PSB). Fernando Coppola, o Xuxa (MDB), titular da Educação, e Gilberto João de Oliveira, responsável pela Pasta de Obras, já teriam sido informados ontem que até o fim da semana serão desligados do Paço de forma oficial, em portaria a ser assinada pela prefeita interina Alaíde Damo (MDB) e sob ordens expressas de Atila, que segue detido na PF (Polícia Federal).

Ipred e polêmica – 1

A Câmara de Diadema analisa hoje projeto de lei do prefeito Lauro Michels (PV) para aumentar o índice de endividamento do Ipred (Instituto de Previdência de Diadema). Lauro pede autorização da Casa para acrescentar o passivo com relação à contribuição patronal, ou seja, o dinheiro descontado do holerite dos servidores e que a Prefeitura precisa pagar para o instituto.

Ipred e polêmica – 2

Lauro condiciona a autorização ao aumento do endividamento do Ipred ao avanço do reajuste salarial para a categoria. O Sindema (Sindicato dos Servidores Públicos de Diadema) é contra essa exigência do prefeito, embora brigue pelo acréscimo nos vencimentos. Por outro lado, a Casa analisa proposta do presidente Marcos Michels (PSB) de reajuste nos ganhos dos servidores legislativos.

Candidatura única

Filha do ex-prefeito de Rio Grande da Serra Cido Franco (morto em 1997), Dayana Franco se filiou no MDB e deve ser candidata única do partido na região a deputada federal. A família Franco estava afastada da política desde a morte de Danilo Franco, em 2001 – Danilo chegou a ser prefeito de Rio Grande, mas teve mandato cassado por suceder o pai no cargo, o que é vedado pela Constituição.

Adiamento

O Legislativo de São Bernardo adiou mais uma vez a discussão sobre as contas do ex-prefeito Luiz Marinho (PT), de 2015. Apesar da aprovação do TCE (Tribunal de Contas do Estado), houve ressalvas apontadas pela Corte e esse fato entrou na mira de alguns vereadores são-bernardenses. Entretanto, a maioria dos parlamentares já sinalizou que vai votar a favor das contas do petista.

Licença estendida

O prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), estendeu o período de licença do cargo. Na semana passada, o tucano liderou a comitiva do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC na cidade de Turim, na Itália, para discutir parcerias no campo da Mobilidade Urbana. Desta vez, a licença foi por motivos particulares. Assim, a cidade segue administrada por Luiz Zacarias (PTB).