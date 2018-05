Vereador Pastor Zezinho se coloca na corrida a deputado

Humberto Domiciano

Do Diário do Grande ABC



24/05/2018



O vereador de São Bernardo Pastor Zezinho Soares (PSDB) se colocou na corrida para ser candidato a deputado com apoio do governo de Orlando Morando (PSDB) na eleição deste ano. O tucano soma-se ao vice-prefeito Marcelo Lima (PSD), à primeira-dama Carla Morando, ao presidente da Câmara, Pery Cartola, e ao vereador Alex Mognon (todos do PSDB), na lista de possíveis candidatos governistas do município.

De acordo com o parlamentar, a possível candidatura surgiu após conversas com grupos religiosos. “Por conta do meu segmento, estive conversando com alguns pastores e eles estão pedindo minha presença nessa questão de me lançar a deputado. Não sei ainda se será a federal ou estadual. Quero me colocar à disposição e se houver interesse deles, poderei me lançar”, resumiu.

Zezinho, por sua vez, não acredita que exista congestionamento de candidaturas no campo governista. “Quero representar o povo evangélico tanto no campo estadual quanto no federal. Acredito ter condições de solicitar e ir atrás dos interesses dessa categoria e também da população. Sobre a quantidade de possíveis candidatos, vejo que não interfere, cada um tem seu trabalho já definido, seus méritos e possuem boa prestação de serviços. A eleição independe da quantidade, aquele que tiver trabalho, terá o mérito”, completou o vereador tucano.

Morando destacou nesta semana que, apesar de ainda não existir prazo para a definição dos dois candidatos do núcleo governista, os nomes serão definidos após processo de análise e de pesquisas sobre o potencial eleitoral de cada um.

O afunilamento de projetos eleitorais do governo tucano foi anunciado nesta semana, durante uma reunião de prestação de contas da administração tucana ao diretório municipal do PSDB. O chefe do Executivo ponderou que trabalha com linha de corte de 90 mil a 100 mil para deputado federal e de 70 mil a 80 mil para estadual.

Zezinho está em seu primeiro mandato como vereador. Em 2016, recebeu 3.028 votos.