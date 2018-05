Novo técnico do Corinthians, Osmar Loss quer manter o trabalho de Fábio Carille

23/05/2018 | 21:54



Osmar Loss estreia no comando da equipe do Corinthians nesta quinta-feira contra o Millonarios, da Colômbia, na Arena Corinthians, em São Paulo, pela sexta e última rodada do Grupo G da Copa Libertadores. Ele decidiu escalar o mesmo time que o seu antecessor Fábio Carille estava utilizando anteriormente. O novo treinador corintiano disse ainda que não pretende fazer grandes mudanças na equipe.

"A ideia é manter o que estava sendo feito pelo Carille. Tenho consciência do que ele pensava e do que os jogadores podem render. Temos um período para adaptar e colocar novos profissionais para ajustar", explicou o treinador, que terá o ex-volante Fabinho como seu auxiliar técnico.

Por causa da mudança no comando técnico e a classificação antecipada na Libertadores, o jogo contra o Millonarios quase não foi assunto no Corinthians, mas Osmar Loss destaca a importância de iniciar bem a sua caminhada na nova função. "Meu objetivo é vencer o Millonarios. Como sempre fizemos, vamos pensar jogo a jogo", disse.

O novo treinador deixou claro também que não tem um estilo ofensivo, como muitos torcedores acham, pelo fato de seu time, durante a Copa São Paulo de Futebol Júnior, ter goleado vários adversários. "O Corinthians tem que ter a cara do Corinthians. Falam da Copa São Paulo, mas o nível dos primeiros jogos não é elevado e eu acredito que o futebol do Corinthians tem que ser o que vem sendo. Equilibrado, sólido e que sofre pouco. Como vamos tentar aplicar aqui", explicou.