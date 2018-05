Hudson pede atenção para São Paulo obter a primeira vitória fora de casa

23/05/2018 | 21:40



Na avaliação do volante Hudson, o São Paulo precisa estar atento para vencer pela primeira vez fora de casa no Campeonato Brasileiro, neste domingo, diante do América-MG, em Belo Horizonte. Ele diz que "detalhes" tiraram vitórias do time longe do Morumbi. Diante do Fluminense, por exemplo, a equipe sofreu o empate nos últimos minutos de jogo.

"As vitórias fora de casa não vieram por detalhes e por isso temos que ter atenção durante os 90 minutos", avaliou o volante, ao site do clube. "Se fizermos isso no próximo domingo teremos condições de superar o América no Independência. Queremos melhorar o nosso desempenho e pontuar fora para colar nas primeiras colocações".

Titular há duas partidas, Hudson vê a equipe em evolução e diz que seu próprio desempenho também melhorou. "Com a sequência, a tendência é de melhorar cada vez mais. E felizmente isso tem acontecido comigo. Estou 100% fisicamente, o time tem se ajudado bastante e isso contribui para os valores individuais aparecerem. O mais importante é o time estar bem".

Campeão da Copa do Brasil de 2017 com o Cruzeiro, o jogador vai reencontrar a capital de seu estado natal. "Tive um ano vitorioso no Cruzeiro em 2017 e será especial retornar lá. A torcida mineira gosta de mim e eu gosto dela. E nossa equipe conta com este apoio para fazer um bom jogo".

América-MG e São Paulo se enfrentam a partir das 19 horas deste domingo. O time paulista tem 10 pontos e está na sétima posição do Brasileirão; os mineiros têm a mesma pontuação, mas estão uma posição acima pelo número de vitórias.