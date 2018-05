Lázaro Ramos e Luís Miranda 'imitam' Marina e Marquezine em foto

23/05/2018 | 20:59



Caracterizados para interpretar as personagens Priscila e Sheylane no episódio da série Mister Brau exibido na última terça-feira, 22, os atores Lázaro Ramos e Luís Miranda aproveitaram para recriar uma foto inusitada.

"Por acaso Marina Ruy Barbosa e Bruna Marquezine estão precisando de duas dublês", escreveu Ramos em sua conta no Twitter, com uma montagem em que aparece ao lado do amigo imitando a pose das colegas.