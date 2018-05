Ariana Grande afirma que seu relacionamento com Mac Miller era tóxico

23/05/2018 | 19:12



Ariana Grande deu uma declaração polêmica sobre o ex-namorado, Mac Miller, nesta quarta-feira, dia 23. A cantora afirmou que seu relacionamento era tóxico e que o rapper possui uma inabilidade em se controlar. As alegações foram feitas em resposta a um usuário do Twitter, que culpou Ariana por um acidente de carro que Mac sofreu e ainda apontou que a artista teria terminado a relação para ficar com uma outra pessoa.

Mac Miller acabando com o seu G-Wagon e sendo preso depois que Ariana Grande largou ele por outro cara após ele ter colocado todo o seu coração para fora em um álbum de dez músicas feito para ela, chamado "O Feminino Divino", é a coisa mais triste acontecendo em Hollywood, alegou o internauta.

Que absurdo você minimizar o auto-respeito feminino e auto-estima ao dizer que alguém deveria permanecer em um relacionamento tóxico só porque escreveram um álbum sobre essa pessoa. E na real, este não é o caso (só Cinderella é sobre mim). Eu não sou uma babá ou mãe e nenhuma mulher deveria se sentir assim. Eu me importei com ele e tentei apoiá-lo em sua sobriedade e rezei pelo seu equilíbrio por anos (e sempre irei, claro), mas envergonhar / culpar as mulheres pela inabilidade de um homem em se controlar é um problema gravíssimo. Por favor, vamos parar de fazer isso. Claro que eu não compartilhei o quão difícil e assustador foi enquanto tudo estava acontecendo, mas foi. Eu continuarei rezando do fundo do meu coração para que ele resolva tudo e que qualquer outra mulher nesta mesma posição faça o mesmo, respondeu Ariana.

No final, o usuário se desculpou com a artista, que agradeceu e encerrou o assunto.

O acidente

Mac Miller sofreu um acidente de carro poucos dias depois de seu término com a cantora tomar conta das redes sociais. Segundo informações do site TMZ, o rapper ultrapassou em duas vezes o limite de álcool permitido para se dirigir nos Estados Unidos. Ele bateu a sua SUV branca em uma cerca, fazendo ainda com que uma árvore caísse no chão. O impacto foi tão grande que os air-bags do veículo foram acionados. Por sorte, nem Mac, nem os outros dois passageiros que estavam no carro no momento do acidente, se feriram. O músico foi preso mas liberado logo depois. Ariana Grande chegou a escrever um tweet que supostamente seria para Mac, que dizia "Por favor, tome conta de si mesmo".