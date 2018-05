Ex-namorada liga aos prantos para Príncipe Harry momentos antes do Casamento Real

23/05/2018 | 19:12



Por mais que as duas ex-namoradas de Príncipe Harry tenham ido ao seu casamento com Meghan Markle no último sábado, dia 19, nenhuma delas foi convidada para a festa que aconteceu logo após a cerimônia. E parece que isso gerou um certo desconforto para Chelsy Davy, com quem Harry namorou por cerca de seis anos. Segundo informações da revista Vanity Fair, Chelsy ligou para Harry aos prantos momentos antes do Casamento Real.

- Era o telefonema final deles, uma ligação onde os dois chegaram a conclusão de que Harry tinha seguido em frente. Chelsy estava muito emocionada, estava chorando bastante e quase não foi ao casamento. No final, ela prometeu a Harry que iria tentar não invadir a festa, alegou um amigo da Família Britânica ao veículo.

Alguns amigos do Príncipe ainda não foram convidados para o casamento, como Natalie Pinkham, Astrid Harbord e o casal James Blunt e Sofia Wellesley.

- Alguns dos amigos antigos de Harry ficaram surpresos por não terem sido convidados. Na verdade, aconteceu um outro casamento naquele fim de semana e muitos deles acabaram sendo convidados, então eles se divertiram de qualquer forma, concluiu a fonte.