Lucas Jagger vai ao programa da mãe, Luciana Gimenez, e brinca: - Olha quem ficou sem pauta

23/05/2018 | 19:12



Lucas Jagger será entrevistado pela primeira vez na televisão em breve! O garoto participou das gravações do programa da mãe, Luciana Gimenez, e brincou com a sua colaboração para o Luciana By Night.

- Olha quem ficou sem pauta!, brincou Lucas em seu stories do Instagram.

Luciana também filmou um pouco da participação do menino, fruto de seu relacionamento com o cantor Mick Jagger. Além da entrevista, parece que eles ainda farão um jogo de futebol. Legal, né?