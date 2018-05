Greve de caminhoneiros é 'assunto do momento' no Twitter

23/05/2018 | 19:03



Enquanto a greve dos caminhoneiros é um dos assuntos mais comentados no Twitter, o governo federal promove a hashtag #Avançamos, lançada para comemorar os dois anos de Michel Temer à frente do Palácio do Planalto.

A greve dos caminhoneiros, que já resulta em congestionamentos e falta de abastamento de combustível e alimentos, colocou o assunto entre os mais comentados por internautas brasileiros na rede social.

Ao mesmo tempo, o governo impulsiona sua campanha relativa aos dois anos do governo Temer. A própria rede social notifica o internauta que a expressão é promovida por anúncio pago.

Um dos vídeos da campanha exibe um homem submerso na água e afirma que "era mais ou menos assim que o brasileiro estava em 2016 antes de Temer assumir", Na sequência, o ator chega à superfície. "O Brasil voltou a respirar. No fundo, você sabe que melhorou", diz o locutor, no final do vídeo. A conta oficial de Temer também publica mensagens com a hashtag.

Por outro lado, internautas e políticos de oposição usam a expressão da campanha do Planalto para tecer críticas ao governo. "Enquanto Temer promove a hashtag #avançamos aqui no Twitter, os fatos da dura realidade mostram que o que avançou no Brasil foi a fome, o desemprego, os retrocessos", escreveu o pré-candidato do PSOL à Presidência da República, Guilherme Boulos.