Entenda porque os filhos de príncipe Harry e Meghan Markle podem não receber o título de príncipe ou princesa

23/05/2018 | 18:12



Príncipe Harry e Meghan Markle se casaram no último sábado, dia 19, e os fãs do casal já estão ansiosos para saber quando eles terão filhos, algo que eles já falaram abertamente sobre. Porém, uma curiosidade. Você sabia que as futuras crianças não ganhariam o título de príncipe ou princesa? Isso porque há um número limitado de membros da realeza que podem receber essa honra.

Segundo informações do Mirror, o avô da Rainha Elizabeth II, o Rei George V, redigiu uma carta-patente em 1917 para limitar os títulos:

...os netos dos filhos de qualquer soberano na linha masculina direta (exceto o único filho vivo ou o filho mais velho do Príncipe de Wales) terão e gozarão em todas as ocasiões o estilo e o título de que gozam as crianças.

Ou seja, o príncipe William é o filho mais velho de príncipe Charles, por isso seu filho mais velho, George, ganhou o título de príncipe. Porém, quando Kate Middleton estava grávida de Charlotte, a rainha redigiu uma nova carta-patente para mudar isso e fazer com que a pequena também ficasse conhecida como princesa.

Por isso, os futuros filhos de Harry e Meghan serão conhecidos como Lorde e Lady, a não ser que a rainha também redija cartas-patente para mudar a situação.

Seguindo por essa lógica, o próprio Harry também foi uma exceção concedida pela rainha, já que é o segundo filho de Charles, e irmão mais novo de William e teria que ser conhecido apenas como Lorde.