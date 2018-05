Debaixo de leve nevoeiro, seleção faz treino no gramado da Granja Comary

23/05/2018 | 18:09



O primeiro treino "oficial" da seleção brasileira em um dos gramados da Granja Comary, em Teresópolis, aconteceu debaixo de um leve nevoeiro e com pouco mais da metade do elenco que está concentrado desde segunda-feira. A atividade durou cerca de 40 minutos e, à exceção dos goleiros, resumiu-se a exercícios físicos. O técnico Tite apareceu apenas para observar quando os jogadores já deixavam o campo.

Participaram da atividade no campo desta quarta-feira os atacantes Neymar, Gabriel Jesus e Taison, os laterais Filipe Luís e Danilo, os volantes Fernandinho e Fred e o zagueiro Geromel. O grupo treinou sob supervisão do preparador físico Fábio Mahseredjian. Durante o treino, Gabriel Jesus caiu no gramado e chegou a ser atendido, mas logo se recuperou e voltou à atividade normalmente.

Os goleiros Alisson, Ederson e Cássio ficaram no campo por cerca de uma hora. Eles foram os únicos a trabalhar com bola, orientados pelos preparadores Taffarel e Rogério Maia.

O restante do grupo de jogadores realizou treinos na academia ou ficaram entregues aos fisioterapeutas da seleção - casos de Fágner e Douglas Costa, que estão lesionados. Os dois dificilmente treinarão no campo nesta semana.

Esta foi a primeira atividade fora da academia que estava previamente agendada pela comissão técnica. Na terça, contudo, Neymar, Gabriel Jesus e Danilo fizeram o primeiro tempo no campo por decisão dos preparadores físicos.

Ao deixar o campo nesta quarta, o atacante Neymar autografou um grande bandeirão colocado pela CBF atrás de um dos cinco campos que compõem o CT. A faixa conta com a inscrição #juntossomos10.