Trabalhadores continuam em greve na Mercedes

Do Diário OnLine



23/05/2018 | 18:10



Em greve desde o dia 4, os trabalhadores da Mercedes decidiram nesta quarta-feira manter a greve. As negociações foram interrompidas por parte da empresa, que ingressou ontem (22) com dissídio coletivo no TRT (Tribunal Regional do Trabalho).



“Os trabalhadores condenaram a postura da empresa. Nós sempre resolvemos os conflitos com conversa e vamos continuar tentando retomar as negociações, é isso que o trabalhador quer”, disse o secretário-geral do Sindicato, Aroaldo Oliveira da Silva, trabalhador na Mercedes-Benz.



Em campanha salarial, com data-base em maio, os trabalhadores reivindicam a assinatura de um acordo coletivo que garanta reajuste incorporado aos salários, mudança no cálculo da PLR (Participação nos Lucros e Resultados) e manutenção das cláusulas sociais previstas no acordo anterior.