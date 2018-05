Rodrigo Maia: governo só editará decreto da Cide após votação da reoneração

23/05/2018 | 17:59



O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse que o governo já decidiu que só editará o decreto sobre a Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (Cide) incidente sobre o diesel após o Congresso aprovar projeto que reonera a folha de pagamento de setores produtivos. Mais cedo, ele afirmou que esperava que o governo editasse o decreto nesta quarta-feira, 23, por causa da greve dos caminhoneiros em todo o País.

Maia afirmou que pode votar a matéria da reoneração na sessão desta quarta-feira, desde que incluindo um porcentual provisório de redução de PIS/Cofins no diesel. Ele ponderou que, caso isso ocorra, será preciso encontrar outra fonte para cobrir a Cide.

Segundo o presidente da Confederação Nacional dos Transportadores Autônomos (CNTA), Diumar Bueno, o ministro Eliseu Padilha (Casa Civil) chegou a dizer durante reunião desta tarde com representantes dos caminhoneiros que o decreto seria editado ainda hoje. Apesar disso, a categoria considerou a medida insuficiente, pois representaria uma redução de apenas cinco centavos no preço do combustível.

Bueno e outros representantes de entidades deixaram o Planalto após a reunião com Padilha para se reunir com Maia.