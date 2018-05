Atrium Shopping promove atividade sobre saúde e bem-estar

da Redação



Na sexta-feira, 25 de maio, das 14h às 22h, o Atrium Shopping, em Santo André, promove o evento “Saúde & Bem-Estar”, cujo objetivo é difundir de forma interativa informações sobre terapias eficazes no tratamento auxiliar de problemas físicos e psicológicos.

A atividade é realizada em parceria com o Centro de Treinamento em Reflexologia e Outras Técnicas Terapêuticas – Cetar e a loja Stillo das Unhas; e é dirigido tanto para pessoas que poderão se beneficiar de seus efeitos, quanto para profissionais interessados em aprimorar-se.

Entre os temas ministrados por terapeutas do Cetar estão: reflexologia podal, análise de personalidade pelos pés, auriculoterapia, iridologia, fitoterapia aplicada a iridologia, analisador de ressonância quântica, inteligência emocional, “emotional freedom tecniques”, detox de íons e quick massage.

Além das palestras, os terapeutas conduzirão demonstrações gratuitas de diferentes terapias ao público.

Saiba mais sobre as terapias:

Reflexologia podal: técnica com estímulos em terminações nervosas nos pés que visa o equilíbrio físico e emocional do organismo.

Análise de personalidade pelos pés: análise observada através da forma e da estrutura dos dedos dos pés.

Auriculoterapia: técnica terapêutica que trata disfunções e promove analgesia através de estímulos em pontos reflexos na orelha.

Iridologia: método de avaliação através da íris, onde pode ser identificadas disfunções físicas e/ou emocionais.

Fitoterapia: utilização das plantas para tratamentos de várias enfermidades.

Analisador de ressonância quântica: técnica científica que analisa a frequência emitida pelos órgãos, permitindo ver alterações e patologias que necessitam de cuidados.

Inteligência emocional: que trabalha com a reprogramação emocional do passado, e a estruturação do futuro, para criar um novo presente. Trata as cinco emoções primárias: medo, raiva, tristeza, alegria e amor.

Emotional Freedom Tecniques ( EFT ): método terapêutico, também conhecido como tapping, que procura cuidar do sofrimento humano em todas as formas: física, emocional e comportamental. É considerado único, porque consegue ao mesmo tempo dissolver as raízes do que nos trava para a vida, e acessar novos recursos internos para realizar o que dá sentido à nossa existência.

Detox de íons: utiliza aparelho que possibilita retirar do organismo o excesso de toxinas causadas pelos alimentos, ambiente, medicação e stress.

Quick Massage: massagem relaxante, cujo objetivo é aliviar a tensão causada pelo stress do dia a dia.

Evento “Saúde & Bem-Estar” no Atrium Shopping:

Data: sexta-feira, 25 de maio, das 14h às 22h

Local: Piso Térreo

Parcerias: Escola Cetar e Stillo das Unhas

Gratuito

Atrium Shopping

Rua Giovanni Battista Pirelli, 155 – Santo André – SP

Tel.: (11) 3135- 4500 - www.atriumshopping.com

