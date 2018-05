AACD realiza Esquenta Junino em São Paulo

Abrindo a temporada de festas de São João que já fazem parte do tradicional calendário brasileiro, o Esquenta Junino, organizado pela AACD acontece neste sábado (26), das 10h às 19h na Unidade Lar Escola (Rua dos Açores, 310, Jardim Lusitânia, em São Paulo). A programação do arraial solidário contará com a apresentação da Capoeira da AACD, atrações, coral, quadrilhas, sorteios, além de barracas de comidas típicas das festas juninas com cachorro quente, espetinho, batata frita, crepe, pizza, quentão, pipoca e outras delicias. A rua estará fechada e haverá ainda food trucks que levarão brownies, milk shakes e churros, entre outras comidinhas. Os recursos arrecadados na festa serão revertidos integralmente para o tratamento dos pacientes da Instituição. Somente em 2017, a AACD realizou mais de 830 mil atendimentos a crianças, jovens e adultos com deficiência física e mobilidade reduzida. Os convites custam R$10 e podem ser adquiridos no local do evento. Crianças menores de até 5 anos não pagam.