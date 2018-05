Michelle Obama relembra casamento com Barack Obama com clique divertido

23/05/2018 | 16:12



Michelle Obama usou seu Instagram para dividir com os seguidores duas fotos de seu passado. Em uma ela aparece recebendo uma assistência de seu marido, Barack Obama, no dia do casamento deles.

Na legenda, escreveu o seguinte:

Você não pode falar isso olhando essa foto, mas Barack acordou no dia de nosso casamento em outubro de 1992 com um resfriado. De alguma forma, na hora em que o encontrei no altar, o resfriado havia milagrosamente desaparecido e nós dançamos a noite toda. 25 anos depois, nós ainda estamos nos divertindo, enquanto fazemos trabalhos pesados para construir nossa parceria e apoiar uns aos outros como indivíduos. Eu não consigo imaginar participar dessa jornada maluca com outra pessoa.

Já na outra foto vemos uma jovem Michelle na faculdade Princeton, no começo dos anos 80. Na legenda, ela descreve que o momento era assustador, já que ela era negra e de uma origem mais humilde e estava prestes a frequentar uma das faculdades mais conceituadas dos Estados Unidos:

Frequentar a faculdade é difícil, mas todos os dias eu conheço pessoas cujas vidas mudaram profundamente por causa da educação, ela disse.