Evento de lançamento de linha de roupas de Kanye West é cancelado porque ninguém apareceu

23/05/2018 | 16:12



E parece que Kanye West teve que lidar com uma baita de uma gafe recentemente! Segundo informações do site Life & Style, no dia 5 de maio deste ano planejaram um evento de um lançamento de uma colaboração entre a marca de roupas do rapper, a Yeezy, e a marca australiana 2XU. O evento aconteceu em uma loja de Paddington, na Austrália, mas foi cancelado depois de 45 minutos. O motivo? Ninguém apareceu.

Um funcionário da loja confirmou ao veículo que nenhuma pessoa compareceu ao lançamento. O mais estranho é que, geralmente, todos os eventos da Yeezy reúnem multidões e as novas coleções de Kanye costumam gerar o maior movimento nas redes sociais. Kim Kardashian até chegou a promover a marca do marido em seu Instagram com mais de 110 milhões de seguidores - mas não adiantou em nada.

Especula-se que a falta de público tenha sido consequência de uma declaração feita pelo cantor no dia 1º de maio. Em uma entrevista ao locutor Charlamagne, do iHeartRadio, Kanye afirmou que "a escravidão é uma escolha", opinião que foi duramente criticada nas redes sociais.

Tenso, hein?