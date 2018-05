Ministros se reúnem com representantes de 10 entidades de caminhoneiros

23/05/2018 | 15:42



Os ministros Eliseu Padilha (Casa Civil), Carlos Marun (Secretaria de Governo), Valter Casimiro (Transportes) e o ministro interino General Freire Gomes (Gabinete de Segurança Institucional) estão reunidos nesta tarde de quarta-feira, 23, no Palácio do Planalto, com representantes de dez associações de caminhoneiros no Palácio do Planalto para tratar da alta dos combustíveis.

Os caminhoneiros protestam pelo terceiro dia consecutivo em todo o País contra o reajuste nos preços do diesel, mesmo após o governo dizer que pode zerar a Contribuição sobre o Domínio Econômico (Cide) se o Congresso aprovar a reoneração da folha de pagamento. As manifestações já provocaram impacto no abastecimento, inclusive de alimentos.

Entre as entidades presentes estão a Federação dos Caminhoneiros Autônomos de Carga em Geral do Estado de São Paulo (Fetrabens), Confederação Nacional dos Transportadores Autonômos (CNTA), Associação Brasileira dos Caminhoneiros (ABCAM) e União Nacional dos Caminhoneiros (Unicam).

Também participam da reunião os deputados da base governista Ricardo Barros, Lelo Coimbra, Nelson Marquezelli, Osmar Terra, Alceu Moreira, Roberto Balestra, Assis Couto, Adilton Sachetti e Celso Maldaner.

Antes da reunião, o presidente da CNTA, Diumar Bueno, defende mudança na política de reajuste do diesel, reduza impostos como o PIS/Cofins sobre o preço do combustível e acabe com a cobrança do pedágio dos caminhões que trafegam vazios.

Pouco antes do encontro, o presidente Michel Temer se reuniu com Padilha, o ministro Eduardo Guardia (Fazenda) e Jorge Rachid, secretário da Receita Federal do Brasil.