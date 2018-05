Napoli anuncia contratação de Ancelotti e assina por 3 anos com o técnico

23/05/2018 | 15:38



A diretoria do Napoli acertou a contratação de um dos mais renomados técnicos italianos. Nesta quarta-feira, o clube anunciou a chegada de Carlo Ancelotti, que teve uma passagem recente pelo Bayern de Munique. Ele assinou um contrato válido para as próximas três temporadas e vai suceder Maurizio Sarri.

O anúncio da contratação de Ancelotti se deu após o treinador passar por uma reunião de três horas com o presidente Aurelio De Laurentiis na terça-feira. E o acordo representa um retorno do treinador para a Itália, onde ele não trabalha desde que deixou o Milan em 2009.

Ancelotti, de 58 anos, foi demitido em setembro do Bayern. Ele conquistou títulos na sua carreira nas ligas da Itália, Inglaterra, França e Alemanha, além de ter faturado a Liga dos Campeões da Europa por Milan e Real Madrid.

Antes de anunciar a chegada de Ancelotti, De Laurentiis havia publicado um agradecimento a Sarri, ainda que sem anunciar oficialmente a saída do treinador. "Eu gostaria de agradecer Maurizio Sarri por sua valiosa contribuição para a causa do Napoli. Ele trouxe alegria e prestígio para todos os torcedores de Nápoles e do Napoli em todo o mundo com uma marca de futebol divertido que atraiu elogios de todos os lados. Muito bem, Maurizio", escreveu o dirigente em seu perfil no Twitter.

Sarri estava à frente do Napoli desde 2015 e conduziu o time ao segundo lugar no Campeonato Italiano na temporada 2017/2018, com 91 pontos, uma pontuação recorde na história do clube. O time foi o primeiro da história a somar 90 pontos no torneio e não faturar o título, ficando a quatro da campeã Juventus.