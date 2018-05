Hamilton prevê dificuldade para Mercedes e Red Bull na ponta em Mônaco

23/05/2018 | 14:09



Apesar do embalo de duas vitórias consecutivas na temporada, o inglês Lewis Hamilton não esperava encontrar facilidade no GP de Mônaco de Fórmula 1, no fim de semana. O piloto acredita que a Mercedes vai sofrer no intrincado circuito de rua de Montecarlo e aposta numa boa performance dos carros da Red Bull. O motivo do pessimismo é o rendimento das duas equipes no trecho final do traçado de Barcelona, onde Hamilton venceu o GP da Espanha, há duas semanas. A parte final do circuito é tido como referência para o rendimento dos carros na corrida seguinte, em Mônaco. E foi a Red Bull quem apresentou o melhor desempenho neste setor. "Nós viemos da última corrida sabendo que teríamos uma prova difícil desta vez. Se você analisar a corrida em Barcelona e mesmo nos testes da pré-temporada em fevereiro e também na semana passada, as Red Bulls foram particularmente rápidas no último setor. É onde foram muito, muito fortes", avaliou Hamilton. Para o líder do campeonato, o rendimento da equipe austríaca foi surpreendente porque ele esperava que fosse a Ferrari a mais rápida naquele trecho e, por consequência, também em Montecarlo. "Você pode imaginar que eles estarão incrivelmente rápidos neste fim de semana, o que é uma surpresa porque nos últimos anos foi a Ferrari a melhor. Por alguma razão, a Red Bull não conseguiu ir bem em Mônaco nos últimos anos, mas neste fim de semana isso pode mudar." Por essa razão, Hamilton acredita que o fim de semana será complicado para a Mercedes. "Eu posso antecipar que teremos dias difíceis para a equipe. Será muito apertada a disputada e talvez não tenhamos o mesmo ritmo que os outros carros", projetou o tetracampeão mundial.