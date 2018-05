BC da Turquia eleva taxa básica de juros em 3 pontos porcentuais, para 16,5%

23/05/2018 | 13:51



O Banco Central da Turquia decidiu em reunião extraordinária elevar a taxa básica de juros do país em 3 pontos porcentuais, de 13,5% para 16,5% ao ano. Em comunicado, a autoridade monetária informa que o atual elevado nível de inflação e as expectativas de inflação continuam a impor riscos ao comportamento dos preços. "Consequentemente, o Comitê decidiu implementar um forte aperto monetário para apoiar a estabilidade de preços." O BC turco ainda acrescenta que "continuará usando todos os instrumentos disponíveis na busca do objetivo de estabilidade de preços. A postura firme na política monetária será mantida de forma decisiva até que a perspectiva da inflação apresente uma melhora significativa. Deve-se enfatizar que quaisquer novos dados ou informações podem levar o Comitê a revisar sua posição." A ata da reunião, de acordo com o Banco Central, será divulgado no prazo de cinco dias úteis.