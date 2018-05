Para chegar à Craisa, caminhão fura bloqueio e é apedrejado

Caroline Garcia

Devido ao protesto de caminhoneiros, um caminhão carregado de legumes com destino à Craisa (Companhia Regional de Abastecimento Integrado de Santo André) furou um dos bloqueios e foi apedrejado por volta da meia noite desta quarta-feira. O ocorrido foi na cidade de Votorantim, cerca de 100 km de distância da Capital.

O para-brisa do veículo foi danificado do lado do carona, no entanto, o motorista e o ajudante não se feriram. “Nem sei dizer direito como aconteceu. Eles estavam fazendo bloqueios nas pistas e fui pelo acostamento. Passei, eles atiraram pedras e eu continuei dirigindo porque havia boatos que eles estavam também de carro e iam atrás de quem conseguia passar, mas não foi o caso. Deu um pouco de medo”, conta o motoristas Adilson Luiz, de 26 anos.

Esse foi o primeiro caminhão que chegou danificado à Craisa depois dos protestos dos caminhoneiros contra a alta do diesel, que já entram no terceiro dia. O problema é que devido aos bloqueios em diversas estradas pelo País, os carregamentos não estão conseguindo chegar até a Companhia.

De acordo com o diretor-presidente da Aeceasa (Associação das Empresas da Ceasa do Grande ABC), João Lima, já há falta de algumas frutas, o que pode, inclusive, encarecer os preços dos produtos por causa da lei da oferta e da procura. “Alguns caminhões que chegariam hoje cedo, não conseguiram vir e estão presos nas estradas. Não recebemos, por exemplo, carregamentos de abacaxi, manga, mamão e tomate. O caminhão de melancia que veio de Goiás demorou quatro dias para chegar. Algumas frutas vão estragando ao ficar paradas nas estradas e a mercadoria vai sendo perdida.”

O previsão de Lima é que comece a faltar alimentos se a greve não acabar. “Temos dois tipos de problemas: se locomover até a roça e sair de lá para chegar até nós. Temos caminhões que nem no produtor conseguiram chegar ainda.” Entre os clientes da Craisa estão hospitais e entidades assistenciais, além de também fornecer produtos para merendas escolares na região.